НБУ проведет новый аукцион неразрезанных гривневых банкнот

На первом подобном аукционе в январе регулятор продал оптовые партии листов номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень на общую сумму 9,8 миллиона гривень.

Национальный банк Украины объявляет о проведении электронного биржевого аукциона по продаже неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень.

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Как сообщается на сайте НБУ, аукцион состоится 21 марта в 11:00 на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ" в системе электронных торгов, с возможностью удаленного доступа.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на первом аукционе в январе продал оптовые партии неразрезанных листов гривневых банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень на общую сумму 9,8 миллиона гривень.

В настоящее время в обороте в Украине находятся гривневые банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни.

Национальный банк в апреле 2018 года выпустил в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривни, а с 2019-2020 года анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.