Рева сообщил, на сколько вырастут украинские пенсии в марте

Глава Минсоцполитики отметил, что с 1 марта пенсии будут пересчитаны для 10,2 миллиона пенсионеров в среднем на 255 гривень.

Средний размер повышения пенсий, которое произойдет с 1 марта 2019 года, составляет 255 гривень, при этом точная сумма повышения будет учитывать коэффициент страхового стажа и заработок пенсионера.

Читайте такжеВ Украине за месяц до выборов повысят пенсии на 760 гривень

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева на совещании в Пенсионном фонде.

"На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10 миллионов 200 тысяч пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривень", - сказал он.

При этом, по его словам, эти средства распределятся в соответствии с формулой, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера.

"Реальное повышение получат 8 миллионов пенсионеров, в случае, если размер повышения будет меньше 100 гривень, то будет применяться доплата к указанному размеру", - сообщил Рева.

Он отметил, что в Украине почти 1 миллион 900 тысяч граждан, у которых полный страховой стаж, но зарплата была ниже необходимой, и для такой категории пенсионеров в 2019 году предполагается осуществить доплату к пенсии в размере 2 410 гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Петр Порошенко заявил о том, что с марта 2019 года после автоматической индексации вырастут пенсии у более чем 8 миллионов пенсионеров.

Президент отметил, что пенсионеры, которые получают минимальную и меньше минимальной пенсии, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере более 2400 гривень.