В России приостановят выплату пенсий обеспеченным гражданам

В России представители профильных ведомств на совещании у премьер-министра обсудили возможную приостановку с 2016-2017 годов выплаты пенсий тем работающим пенсионерам, чей годовой доход достигает 1 миллиона рублей, предложение было поддержано, сообщил журналистам министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, передает ПРАЙМ.

Читайте такжеРеальная зарплата россиян за месяц упала почти на 29%, безработица выросла"Мы предложили согласованную позицию с Минэкономразвития и Минфинов, что нужно такую систему ограничений постепенно вводить, для этого нужно перейти с 2016 года на ежемесячную отчетность для работодателей... Сейчас мы эту систему отрабатываем, и это нам позволит в последующем приостанавливать выплату пенсий тем, у кого среднегодовой доход, допустим за год предыдущий 1 миллион рублей", - сказал он.

"Такое предложение поддержано, оно поддержано и представителями палат Федерального Собрания как идея, и мы будем готовить соответствующий законопроект, это будет введено или с 2016 или с 2017 года, это будет зависеть от настройки учета", - добавил министр.

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