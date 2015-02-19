Ликвидацию банка «Таврика» продлили еще на год
Банк «Таврика» начали ликвидировать 21 марта 2013 года.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год до 20 марта 2016 года ликвидацию банка «Таврика», сообщила пресс-служба Фонда.
Согласно сообщению, Фонд также продлил на указанный срок полномочия ликвидатора банка Николая Лемеша.
Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта 2013 года на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
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Всего за период действия временной администрации и ликвидации банка до 1 февраля текущего года его вкладчики получили 1,820 млрд грн, или 99,5% суммы, подлежащей выплате из Фонда гарантирования.
Банк «Таврика» создан в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на сайте банка, никто из акционеров не владеет более 10% акций банка.