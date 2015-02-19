Ликвидацию банка «Таврика» продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на год до 20 марта 2016 года ликвидацию банка «Таврика», сообщила пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, Фонд также продлил на указанный срок полномочия ликвидатора банка Николая Лемеша.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта 2013 года на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

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Всего за период действия временной администрации и ликвидации банка до 1 февраля текущего года его вкладчики получили 1,820 млрд грн, или 99,5% суммы, подлежащей выплате из Фонда гарантирования.

Банк «Таврика» создан в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на сайте банка, никто из акционеров не владеет более 10% акций банка.