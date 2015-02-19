Молдавский лей стремительно обесценивается: население скупает валюту и продукты

Молдавский лей переживает самые драматические моменты за всю историю своего существования - с 1993 года, пишет DW.

Он стремительно дешевеет, ежедневно преодолевая все новые психологические барьеры. Так, по данным Нацбанка Молдовы, 18 февраля доллар подорожал на 1,4 процента по сравнению с предыдущим днем и стоит почти 21 лей. В коммерческих банках и валютных кассах его продают почти по 25 леев, евро - по 30. С начала года лей обесценился на 25,5 процента по отношению к доллару и на 17,8 по отношению к евро.

Читайте такжеМолдова построит газопровод из Румынии и СПГ-терминал, "убегая" от "Газпрома"Президент Нацбанка Молдовы (НБМ) Дорин Дрэгуцану назвал три причины резкого обесценивания национальной валюты. Первая - это эмбарго России на продукцию молдавских сельхозпроизводителей. Запрет на ввоз в РФ молдавского алкоголя действует с сентября 2013 года, с июля 2014 года запрещено ввозить фрукты, овощи и консервы.

Вторую причину падения лея президент Нацбанка видит в "снижении экспорта, которое привело к уменьшению предложения валюты на рынке". По данным национального бюро статистики, в 2014 году Молдова сократила объемы внешней торговли. По сравнению с 2013 годом экспорт снизился на 3,7 процента, составив 2,34 миллиарда долларов.

Наконец, третья причина - снижение денежных переводов от трудовых мигрантов, в первую очередь из России. "Из-за девальвации российского рубля в декабре переводы из России сократились более чем наполовину", - заявил Дрэгуцану. По итогам 2014 года денежные переводы молдавских граждан из-за рубежа составили почти 1,61 миллиарда долларов. Свыше 35 процентов из них - переводы в российских рублях. "В курсе национальной валюты как в зеркале отражается ситуация в экономике, на которую воздействовали эти три шока", - объяснил председатель Нацбанка.

Читайте такжеВ Молдове оштрафовали телеканалы, которые транслировали кремлевскую ложь об УкраинеВ 2014 году население обменяло на леи на 840 миллионов долларов меньше, чем в 2013 году. Это, по мнению Дрэгуцана, и создало дефицит валюты, который повлек за собой удорожание доллара и евро.

Экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский опасается, что "болезнь зашла слишком далеко". "Сейчас главное остановить процесс падения лея, который стал уже неконтролируемым", - поделился эксперт своим мнением с DW. В качестве экстренной меры Муравский предлагает сменить руководство Нацбанка, которое не справляется с ситуацией.

Доктор экономики Михаил Пойсик также видит причину падения лея и ажиотажного спроса на валюту в выводе из страны миллиарда долларов и в уменьшении продаж населением валюты в 2014 году.

Срочные меры для выхода из создавшейся ситуации предложила оппозиционная Партия социалистов. 17 февраля их озвучил на пресс-конференции в Кишиневе ее лидер Игорь Додон. Оппозиция требует выделить деньги из валютных резервов и пустить их в продажу, чтобы остановить ажиотаж на валютном рынке. Оппозиция настаивает на срочном созыве Высшего совета безопасности по финансово-банковской ситуации в стране и росту цен и тарифов.

Читайте такжеПутин чуть не подрался с президентом Молдовы на саммите в Минске - СМИВ Молдове значительно поднялись цены на бензин, продовольственные товары, стройматериалы. В крупных супермаркетах население буквально сметает с полок товары длительного хранения - крупы, сахар, консервы, раскупаются мыло и спички.