Moody's снизило долгосрочный рейтинг Raiffeisenbank

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг банковской группы Raiffeisenbank с Baa1 до Baa2, сообщается на сайте агентства.

Автономной рейтинг финансовой устойчивости банка при этом был снижен с D до D-, прогноз - негативный. Рейтинги банка остаются на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения.

По мнению Moody's, в ближайшие годы Raiffeisenbank будет испытывать давление на капитал и прибыль из-за проблем на российском и украинском рынках. На деятельность банка также негативно повлияет волатильность на рынках Центральной и Восточной Европы и СНГ.

Читайте такжеМеждународная группа Raiffeisen не намерена покидать украинский рынокРанее рейтинг банка был поставлен на пересмотр агентством Standard & Poor’s, прогноз - негативный.

Австрийский Raiffeisenbank International сообщил об убытках по итогам прошлого года. Чтобы увеличить уровень достаточности капитала, он намерен сократить свой бизнес в России и продать польское и словенское подразделения.

Международная финансовая группа Raiffeisen Bank International AG (RBI), представленная в Украине «Райффайзен Банком Аваль», не имеет намерений уходить c украинского банковского рынка.

Тем не менее, международная финансовая группа приняла решение к концу 2017 года сократить объем рисковых активов в Украине на 30% с нынешних 3 млрд евро.

Читайте такжеБанковский кризис: миллиардные убытки и забитые матрасы «Райффайзен Банк Аваль» работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).