Дешевая нефть вынуждает Россию сократить будущие расходы на вооружение

В России утверждение новой Государственной программы вооружения (ГПВ) переносится с 2015 года на 2018-й, сообщает Коммерсант.

До сих пор расходы на закупку техники для армии, наряду с социальными расходами, оставались неприкосновенной статьей бюджета. На разных уровнях — в Кремле, в правительстве, в Минобороны — их обещали не сокращать. Но теперь источники "Ъ" утверждают, что из-за нестабильной экономической ситуации с принятием самой дорогостоящей — сами военные оценивали ее изначально в 56 трлн руб., а позже сократили до 30 трлн — госпрограммы решили повременить. Усилия будут сконцентрированы на выполнении ГПВ 2011-2020 годов.

О том, что утверждение новой ГПВ переносится на 2018 год, "Ъ" рассказали источники в правительстве и администрации президента. Предполагалось, что документ, определяющий количество военной продукции и сроки ее поставки силовикам в 2016-2025 годах, будет представлен Путину в декабре этого года. Однако, по словам собеседников "Ъ", уже в январе стало понятно, что выполнить эту задачу будет проблематично.

"Макроэкономический прогноз менялся и еще будет меняться, в такой ситуации разработать госпрограмму вооружения на десятилетний период сложно,— заявил "Ъ" один из чиновников.— Формировать же новую госпрограмму без оглядки на сложившуюся в экономике ситуацию невозможно, нам нужны хоть какие-нибудь четкие ориентиры, которых, увы, сейчас нет". По его словам, вопрос обсуждался 20 января на заседании президентской военно-промышленной комиссии (ВПК): "Владимир Путин согласился сместить срок утверждения новой госпрограммы, пока ситуация не стабилизируется".

Как стало известно "Ъ", 20 января Путин проведет в Кремле заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Основными темами, как ожидается, станут финансирование Государственной программы вооружений на 2016-2025 годы и импортозамещение комплектующих, производимых в странах НАТО.

Действующая сейчас ГПВ-2020 была принята при президенте Дмитрии Медведеве в декабре 2010 года и стала рекордной по объемам финансирования — из 23 трлн руб. порядка 19 трлн выделяется для оснащения Минобороны современными вооружениями и техникой. Изначально военные оценивали ее в 36 трлн, однако под давлением финансово-экономического блока правительства и его куратора, занимавшего тогда пост вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, ее стоимость была снижена. При разработке военные во многом сделали упор на стратегические ядерные силы, рассчитывая получить к 2020 году восемь подводных ракетоносцев "Борей" (штатные носители МБР "Булава"), ракетные комплексы "Ярс", РС-26 и "Баргузин", жидкостную тяжелую ракету "Сармат", новый стратегический бомбардировщик (ПАК ДА), две новые системы ПРО и многое другое.

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Источник "Ъ" в правительстве утверждает, что "в 2010 году цена на нефть развязывала военным руки, сейчас ситуация прямо противоположенная". На это обращал внимание и Антон Силуанов. "В рамках новой программы вооружения мы хотим пересмотреть тот объем ресурсов, который тратится, чтобы он был более реалистичным",— заявлял он, напоминая, что действующая ГПВ формировалась исходя из "более оптимистических макроэкономических прогнозов".

В 2013 году в правительстве и Минобороны начали формировать новую десятилетнюю госпрограмму, которая должна была с 2016 по 2020 год пересекаться с действующей ГПВ и дополнять ее. При этом еще в декабре 2014 года Владимир Путин заявлял, что планы по финансовому обеспечению ГПВ "должны быть реалистичными и учитывать возможности государства".

Военные изначально оценивали ее в 56 трлн руб., но за счет унификации вооружений цифра снизилась до 30 трлн руб. Однако уже тогда становилось понятно, что низкая цена на нефть не позволяет военным рассчитывать даже на эту сумму (см. "Ъ" от 20 декабря 2014 года). По данным "Ъ", военные и экономисты спорят не только об объемах финансирования ГПВ, но и о целях. Первые рассчитывают получить деньги исключительно на перевооружение армии, вторые же считают, что хватит и 20 трлн руб., включая и текущие расходы Минобороны. Решаться эти вопросы будут во время ежеквартальных заседаний ВПК с участием Владимира Путина. А пока военные и промышленники сосредоточатся на выполнении действующей ГПВ-2020, которая в свою очередь также может быть подвергнута сокращению. Отметим, что около 500 млрд руб. из нее уже перенесено с 2017 года на более поздний период.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировать информацию "Ъ" не стал. А пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова отметила, что сейчас "многие программы пересчитываются и пересматриваются".