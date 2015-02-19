Нацбанк оценивает падение ВВП Украины за прошлый год в 6,7%

В 2014 году ВВП Украины по оценкам Национального банка Украины сократился на 6,7%, а дефицит сводного бюджета страны вместе с НАК «Нафтогаз Украины» превысил 10% ВВП, говорится в материалах НБУ для парламентских слушаний на тему стабилизации финансовой системы, имеющихся в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, национальная валюты в прошлом году обесценилась почти вдвое, а инфляция выросла почти на 25%.

Также сообщается, что дефицит сводного платежного баланса составил 13 млрд долл., золотовалютные резервы снизились до критически низкого уровня, а банковская система потеряла треть депозитов.

"В 2014 году Украина пережила беспрецедентное сочетание политического, финансово-экономического и банковского кризисов. Конфликт на востоке Украины вместе с накопленными в предыдущие годы макроэкономическими дисбалансами разрушили макрофинансовую стабильность государства", - отмечается в документе.

По мнению автора документа, действия НБУ в этот сложный период были радикальными и системными, и вполне соответствовали вызовам тяжелого кризиса.

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Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в четвертом квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в постоянных ценах 2010 года без учета оккупированной территории АР Крым и части зоны проведения АТО, ускорилось до 15,2%. По сравнению с предыдущим, третьим кварталом 2014 года, с учетом сезонного фактора, падение ВВП в четвертом квартале составило 3,8%. Данные о номинальном ВВП по итогам четвертого квартала и 2014 года в целом, а также годовые данные по реальному ВВП пока не обнародованы.

Падение ВВП Украины в третьем квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составило 5,3%, во втором квартале - 4,6%, в первом квартале - 1,2%.

Украинское правительство прогнозировало падение ВВП Украины по итогам 2014 года в целом на 7%, Национальный банк – на 7,5%.

В 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП - 1,409 трлн грн.