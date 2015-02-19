Власти Казахстана урезают расходы на госорганы и прогнозируют снижение роста ВВП

В Казахстане расходы, связанные с содержанием государственных органов и подведомственных организаций, будут оптимизированы на 9% или на 103 миллиарда тенге, сообщил министр финансов Бахыт Султанов в ходе рассмотрения закона "О внесении изменений в закон РК "О республиканском бюджете на 2015-2017 годы", передает агентство "Новости-Казахстан".

Читайте такжеКазахстан покидает российский «Титаник»"Оптимизация расходов, связанная с обеспечением деятельности государственных органов и подведомственных организаций, - в целом на 103 миллиарда тенге, в том числе на материально-техническое оснащение и капитальный ремонт в сумме 53 миллиарда тенге... В среднем оптимизация составит порядка 9% от общего объема расходов", - сообщил Султанов.

На 19 февраля официальный курс 1 тенге - 185,05 долл., 210,98 евро.

Читайте такжеЦентробанк Казахстана не исключает девальвации тенге при цене нефти ниже $50 Наиболее крупные по объему сокращения расходов планируются в МВД (40 миллиардов тенге), Минфине (3,5 миллиарда тенге), Миноборазования (2,3 миллиарда тенге), Минюсте (1,5 миллиарда тенге).

Кроме того, прогнозируемый рост ВВП Казахстана в 2016-2019 годах снижен до 2,2%-4,1%, сообщил министр национальной экономики Ерболат Досаев.

"Рост ВВП оценивается на уровне 1,5% в 2015 году, что ниже ноябрьского уточнения на 3,3 п.п., 2,2% - в 2016 году (ниже 3,1 п.п.), 3,3% - в 2017 году (ниже на 3,4 п.п.), 3,6% - в 2018 году (ниже на 2,2 п.п.) и 4,1% - в 2019 году (ниже на 2,4 п.п.)", - сказал Досаев.

Читайте такжеКазахстан из-за усиления кризиса снизит экспортную пошлину на нефтьИсходя из этого, по его словам, номинальный ВВП на 2015 год прогнозируется в объеме 41307,6 миллиарда тенге, что ниже относительно уточненного в ноябре показателя на 2413,7 миллиарда тенге с увеличением до 59869,9 миллиарда тенге к 2019 году.

"ВВП на душу населения увеличится с 12,8 тысячи долларов в 2015 году до 17,6 тысяч долларов в 2019 году", - заключил он.