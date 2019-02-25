Доллар снова упал ниже 27 гривень

Гривня на межбанке 25 февраля укрепилась к доллару на 10 копеек. Котировки гривни к евро выросли на 6 копеек.

В понедельник, 25 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,90/26,93 грн/долл., что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Читайте такжеСколько денег одолжит Украина за границей в этом году: цифры от Минфина

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,53/30,57 грн/евро, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 26 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,99 грн/долл., к евро – на уровне 30,65 грн/евро.