Гривня на межбанке упала уже до 27,50 за доллар

В четверг, 19 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 27,00/27,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, спрос превышает предложение, но объем сделок небольшой, так как импортеры и экспортеры не могут договориться о приемлемой цене доллара.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,87/31,44 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4340/0,4420 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 11:00 составил 27,1780 грн/долл., к этому часу было заключено 4 соглашения, объем торгов составил 1,57 млн долл.