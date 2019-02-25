Введение в Украине международного номера банковского счета IBAN перенесли

Это связано с необходимостью доработки банками программного обеспечения.

Национальный банк Украины в ответ на просьбу банковского сообщества перенес введение международного номера банковского счета IBAN на 5 августа с 1 апреля 2019 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, это связано с необходимостью доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания, которыми пользуются клиенты.

Отмечается, что с 5 августа банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а также менять действующие номера счетов в соответствии с новым стандартом с сохранением действующего номера аналитического учета.

Также сообщается, что применение IBAN станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении переводов денежных средств с 1 ноября, а в период с 5 августа по 31 октября клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и номер счета в стандарте IBAN.

Справка УНИАН. Введение международного номера банковского счета IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

Кроме того, Национальный банк планирует введение платежей с использованием QR кодов, содержащих информацию о номере IBAN, что будет способствовать упрощению оплаты счетов и обмена платежной информацией.