Госдолг Украины вырос на 3,5 миллиарда гривень

В январе госдолг сократился в долларовом эквиваленте на 0,1% - до 78,25 млрд долл.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь сократился в долларовом эквиваленте на 0,06 млрд долл., или на 0,1%, - до 78,25 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 3,50 млрд грн, или на 0,2%, - до 2,172 трлн грн.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%, - до 78,32 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, - до 2,169 трлн грн.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.