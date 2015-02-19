Нацбанк за год хочет увеличить монетарную базу почти на 100 млрд гривень

Прирост монетарной базы на 2015 год, необходимый для удовлетворения потребностей экономики и банковской системы в платежных средствах, оценивается примерно в 30%, или почти 100 млрд грн.

Об этом говорится в материалах Национального банка Украины для парламентских слушаний на тему стабилизации финансовой системы, которые имеет в своем распоряжении УНИАН.

Согласно документу, этот прогнозный ориентир будет оставаться достаточно гибким, учитывая быстрое изменение условий функционирования денежно-кредитного рынка и экономики, а также возможность его корректировки по итогам согласования параметров новой программы с Международным валютным фондом.

По мнению НБУ, спрос на деньги будет преимущественно обусловлен ростом спроса на наличную гривню вследствие сохранения низкого доверия к банкам и осуществлением выплат Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Одновременно, по мнению НБУ, объем изъятия гривни из-за продажи иностранной валюты Нацбанком не будет существенным, учитывая ограниченность международных резервов.

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Как сообщал УНИАН, НБУ в течение 2014 года путем выкупа государственных облигаций, перечисления своей прибыли и расходования валюты из резервов профинансировал расходы госбюджета и платежи НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн.

По словам главы НБУ, монетизация госдолга Нацбанком была вынужденным и безальтернативным шагом, поскольку полученные кредиты от международных организаций были направлены на погашение прежних долгов, МВФ не может финансировать военные расходы, а рынки капитала для нашей страны закрыты.

По мнению ряда экспертов, монетизация госдолга оказывает давление на национальную валюту, которая в течение 2014 года подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза и продолжает девальвировать.

Денежная масса в 2014 году выросла на 44,851 млрд грн, или на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарная база - на 8,5%, или на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.