Аналитики предупредили об угрозе резкого обвала гривни после выборов

Курс гривни будет зависеть от ряда факторов, отмечают аналитики.

Приход к власти в Украине популистов в результате президентских и парламентских выборов в 2019 году может обвалить курс гривни.

Об этом "Апострофу" рассказал аналитик инвестиционный компании "Альпари" Максим Пархоменко.

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"Если к власти придут популисты, которые обещают "золотые горы" и стимулирующую политику, снижение цен на газ и прочие моменты, - это приведет к большим бюджетным дефицитам и, как следствие, к снижению курса гривни. Также смена главы НБУ может подорвать текущую консервативную монетарную политику и привести, опять-таки, к снижению курса" – сказал Пархоменко.

Смена власти в Украине может быть расценена инвесторами как негативный сигнал, считает старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин. В этом случае неизбежно ускорение вывода инвесторами средств из страны.

"А это окажет давление на гривню", - отметил Шевчишин.

При этом специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что курс гривни будет определяться уровнем сотрудничества новой власти с Международным валютным фондом (МВФ).

"Первоначально, на испуге, может быть определенная, но несильная девальвация, а дальше все будет упираться в сотрудничество с МВФ", - сказал он.

При этом если рынки расценят итоги выборов позитивно, гривна может продолжить укрепление в конце апреля – начале мая.