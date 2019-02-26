Нацбанк укрепил гривню выше 27 за доллар

Национальный банк на вторник, 26 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,99 грн/долл., к евро – на уровне 30,65 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2699.0656 (25 февраля – 2701.7312)

100 EUR – 3064.7890 (25 февраля – 3059.7106)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,90/26,93 грн/долл., что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,53/30,57 грн/евро, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.