НБУ отозвал лицензию на переводы у «Первой украинской платежной системы»
10:30, 26 февраля 2019Финансы
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В настоящее время в Украине такую лицензию имеют 63 небанковских финучреждения.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк отозвал у «Первой украинской платежной системы» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
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Как сообщается на сайте НБУ, решение принято в ответ на обращение компании об отзыве лицензии в связи с прекращением этого вида деятельности.
Справка УНИАН. Национальный банк, в соответствии с действующим законодательством, выдает лицензии небанковским финучреждениям на перевод средств без открытия счетов.
По информации на сайте НБУ, в настоящее время обладателями такой лицензии остаются 63 небанковских финучреждения Украины.
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