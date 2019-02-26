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НБУ отозвал лицензию на переводы у «Первой украинской платежной системы»

10:30, 26 февраля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк отозвал у «Первой украинской платежной системы» лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

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Как сообщается на сайте НБУ, решение принято в ответ на обращение компании об отзыве лицензии в связи с прекращением этого вида деятельности.

Справка УНИАН. Национальный банк, в соответствии с действующим законодательством, выдает лицензии небанковским финучреждениям на перевод средств без открытия счетов.

По информации на сайте НБУ, в настоящее время обладателями такой лицензии остаются 63 небанковских финучреждения Украины.

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Теги: #Нацбанк#денежные переводы