НБУ в январе продал на межбанке валюты на более чем $500 миллионов

Национальный банк Украины в январе на межбанковском рынке продал валюты на 518,2 млн долл., сообщается на сайте регулятора.

По информации НБУ, регулятор на межбанковском рынке продал 459,3 млн долл. по курсу 15,8238 грн/долл. и 50 млн евро по курсу 18,5817 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжает оказывать поддержку крупнейшему импортеру НАК «Нафтогаз Украины» и в январе продал ему напрямую из резервов около 0,5 млрд долл.

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Золотовалютные резервы Национального банка Украины в январе снизились на 14,77% - до 6,420 млрд долл.

В 2014 году отрицательное сальдо валютных интервенций НБУ (продажа валюты превышает ее покупку) составило 9,248 млрд долл.