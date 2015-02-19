Украинцы продолжают забирать депозиты из банков

Объем депозитов в украинских банках в январе снизился на 2,2% в гривне - до 357,9 млрд грн, на 4% в валюте - до 18,7 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, снижение гривневых депозитов обусловлено снижением остатков на счетах юридических лиц на 2,0% до 166,4 млрд грн и физических лиц на 2,3% до 191,5 млрд грн.

Снижение валютных депозитов также зафиксировано и по юридическим, и по физическим лицам - на 4,6% до 5,5 млрд долл. и на 3,8% до 13,2 млрд долл., соответственно.

Остатки по гривневым кредитам в январе снизились на 0,6% до 539,9 млрд грн, в том числе на 0,4% до 434,2 млрд грн по юридическим лицам и на 1,2% до 105,7 млрд грн по физическим.

Остатки по валютным кредитам за месяц снизились на 1,9% до 29,4 млрд долл., в том числе на 2,1% до 23,2 млрд долл. по юридическим и на 1,1% до 6,3 млрд долл. по физическим лицам.

Средневзвешенная стоимость депозитов, привлеченных у физических и юридических лиц в нацвалюте, в январе снизилась до 8,03% с 10,03%, в то время как ставки по депозитам в иностранной валюте выросли до 7,14% с 6,97%.

Ставки по предоставленным кредитам выросли и в гривне, и в валюте, до 16,98% с 16,63% и до 8,45% с 8,39%, соответственно.

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Как сообщал УНИАН, общий объем депозитов в украинских банках за январь-декабрь 2014 года снизился на 13,7% в национальной валюте - до 364,5 млрд грн, и на 37,2% в иностранной валюте - до 19,4 млрд долл.

Согласно статистике НБУ по денежно-кредитному рынку с 2001 года, отток депозитов из банков по итогам 2014 года стал наибольшим за этот период, после 8,3%, или 27 млрд грн оттока в кризисном 2009 году.

Глава НБУ Валерия Гонтарева на итоговой пресс-конференции сообщила, что в 2014 году отток депозитов в банковской системе достиг 126 млрд грн, из которых 54 млрд в гривне и 9 млрд в валюте, что составляет порядка 29% депозитов физических лиц. По ее словам, львиная доля оттока приходится на начало года.

В 2013 году объем банковских депозитов вырос на 17,3% – до 666,1 млрд грн, в том числе гривневые депозиты выросли на 31,6%, валютные – снизились на 1,2%.