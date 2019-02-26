Реформа под током: как и сколько будем платить за свет

В Украине заработали новые правила оплаты потребленной электроэнергии. Фактически стартовала очередная энергореформа, согласно принятомув апреле 2017 года Закону «О рынке электроэнергии». Он соответствует правилам Евросоюза и является обязательством нашей страны по Соглашению об ассоциации с ЕС. Действенное внедрение закона должно сделать рынок более прозрачным, конкурентным, что принесет выгоду потребителю.

Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 года Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла пакет подзаконных актов. Первое новшество - с января энергоуслуги клиентам должны предоставлять две компании - оператор системы распределения и поставщик электроэнергии, а не как до этого - «все в одни руки». Соответственно, населению нужно будет заключать два договора - о предоставлении услуг по распределению и о поставке электроэнергии.

Как будет работать договорная система

Идея заключается в следующем: когда функции разделены между двумя независимыми компаниями, вся система становится более комфортной для клиента. Каждая компания сосредоточена на своих задачах, обслуживает качественнее и оперативно.

К примеру, в столице будут работать оператор системы распределения – «ДТЭК Киевские электросети» и компания-поставщик – «Киевские энергетические услуги».

Показания счетчиков «снимают» поставщик электроэнергии и оператор системы распределения (ОСР). Разница в том, что поставщик может сразу рассчитать стоимость и сформировать счет, а ОСР только принимает показания. На практике это означает, что, передавая показания «ДТЭК Киевским электросетям», клиент может их увидеть в счете у поставщика универсальных услуг, а передавая показания поставщику – ознакомиться со счетом и оплатить его.

К оператору системы распределения следует обращаться по вопросам качества электроснабжения, нового подключения или замены счетчика. Компания также будет отвечать за эксплуатацию и ремонты линий передач, подключение и отключение потребителей, а также может устанавливать приборы учета электроэнергии.

Компания-поставщик будет поставлять электроэнергию потребителям, обслуживать клиентов по вопросам начислений и расчетов стоимости и условий оплаты, предоставлять дополнительные услуги, например, по энергоэффективности.

Центры облуживания клиентов будут размещаться по прежним адресам. Только теперь прием в них должны проводить специалисты сразу двух компаний.

Для перезаключения договоров совсем не нужно специально ехать в центры обслуживания или звонить в колл-центры. Будет действовать упрощенная процедура. Все, что необходимо сделать, - продолжить пользоваться услугами и своевременно оплачивать счета. Это ибудет считаться согласием с условиями договора и автоматически присоединит клиента к услугам двух компаний - поставщика электроэнергии и распределительной компании. Счет продолжит оставаться единым, но в нем появятся две отдельные строки: стоимость услуг по распределению и стоимость электроэнергии, что полностью соответствует европейскому принципу.

Изменение в структуре тарифа не означает его увеличение. Тариф для бытовых клиентов будет регулироваться исключительно государством и пока останется на прежнем уровне. И - важный момент - все расчеты проводятся через поставщика электроэнергии.

У всех клиентов, у которых на конец расчетного периода – до 1 января - получалась переплата из-за пертурбаций, она будет возвращена путем перерасчета денег и зачислена на личный счет.

Как уточнила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, процесс оформления договоров с компанией-распределителем должен происходить путем направления клиентам соответствующего заявления о присоединении, в котором будут указаны присвоенные потребителю идентификационные коды (МЭК-код). По ее словам, после заключения договоров с распределительными компаниями, старые договоры о пользовании электрической энергией и поставке электроэнергии продолжают свое действие только в части имеющейся задолженности или переплаты. Глава Нацкомиссии также пояснила, что бытовые и малые небытовые потребители перейдут к поставщику универсальных услуг, который будет непосредственно поставлять электроэнергию. Оформление договоров о поставках также будет осуществляться путем направления потребителям соответствующего заявления о присоединении.

«Все остальные потребители, которые не попадают под определение бытовых и малых бытовых потребителей, могут полностью реализовать предоставленное указанным законом право и выбрать себе конкурентного электропоставщика», - добавила Кривенко.

Она также отметила, что договор потребителя с оператором системы распределения преимущественно касается технических параметров мощности, класса напряжения, качества электрической энергии, процедуры отключения и подключения.

Договор о поставках электрической энергии предусматривает коммерческую продажу потребителю электрической энергии в качестве товарной продукции. Глава НКРЭКУ подчеркнула, что договоры о пользовании электроэнергией, заключенные с облэнерго, прекращают свое действие с 1 января 2019 года.

Таким образом, стоимость электроуслуг для украинцев не изменится, поменяется только внешний вид платежки. Самое интересное ждет впереди - повышение тарифов на электроэнергию с 1 июля 2019, когда вступит в полную силу закон «О рынке электроэнергии».

Реформаторские цены

Уже с лета тарифы на электроэнергию будут формироваться на рыночной основе, частично нынешнее госрегулирование будет отменено. Заработают так называемые энергобиржи. Цена электричества для населения фактически должна сравняться с ценой для второй категории промышленных предприятий, а она уже выше, чем для населения, на 150%. На деле это значит рост платежек за электроэнергию в разы.

«Пока среднестатистический украинец реформу на себе не прочувствует. Поменяется лишь система абонплаты. Создали новые структуры, вернее, переименовали старые. Якобы появилась возможность поехать на атомную станцию, где электричество дешевле, и заключить договор. Кто-нибудь будет этим заниматься? Как закупали электроэнергию у облэнерго, так и будут, причем очень долго. От нашей реформы можно только ожидать повышения цен на электроэнергию», - считает глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко.

По его словам, новшества могут не состояться в том виде, который предлагает Евросоюз, так как рынок у нас полностью монополизирован.

«Как может выиграть потребитель, если на рынке – одни монополисты. То есть, о конкурентном рынке пока говорить нельзя. Поэтому для населения ничего не поменяется. Будут лишь повышаться тарифы, но это не приводит к росту инвестиций, ради чего и проводятся реформы. Логика реформы заключается в том, чтобы сделать рынок привлекательным. Поэтому и происходит скачок цен. Это сигнал для инвесторов – на рынок выгодно входить. Потом рынок насыщается и цены падают. У нас все будет намного сложней и продолжительней, так как на рынках монопольные структуры. У ДТЭК Ахметова в руках 70% тепловой генерации. Какая с ним может быть конкуренция? Поэтому инвесторы к нам не идут, а вот цены остаются. Мы работали с европейскими экспертами, они прогнозируют повышение стоимости электроэнергии в 2-2,5 раза, как минимум. Мы с этим согласны. Лет через десять, когда на рынок придут инвесторы и монополии останутся в прошлом, цена должна упасть до нынешнего уровня. О том, что происходит, верхи почему-то молчат», - отметил эксперт.

В этом контексте стоит добавить, что, по данным НКРЭКУ, задолженность потребителей за использованную электроэнергию на конец 2018 года составила более 33,6 млрд гривен, что на 16% больше, чем на начало прошлого года. Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook так прокомментировал ситуацию: «…Скорее всего, мы уже пришли к точке невозврата, когда долги становятся в принципе непогашаемыми и единственный способ - это их списать - закрыть бюджетом. Кабмин еще весной 2017 года одобрил проект закона о погашении 30 млрд гривен долгов за электрическую энергию, при этом часть - за счет государственного бюджета, а часть - специальной надбавкой всем потребителям в тариф на электроэнергию… По версии правительства, тот, кто сам исправно платит, должен еще и заплатить за тех, кто не платит».

Но у тех, «кто исправно платит», кошелек тоже может не выдержать нагрузки. А это значит – реформа рынка электроэнергии не получит европейского обличия, а застрянет в долговой яме. Останется лишь на бумаге, в виде платежек на европейский манер.

Нана Черная