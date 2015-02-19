Монетарная база в январе снизилась на 1,9%, денежная масса - на 2,3%

Объем монетарной базы в Украине в январе снизился на 1,9% - до 326,7 млрд грн, денежной массы - на 2,3%, до 934,8 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, объем наличности вне банков за этот период снизился на 3% - до 274,3 млрд грн.

Согласно материалам НБУ для парламентских слушаний на тему стабилизации финансовой системы, имеющимися в распоряжении УНИАН, регулятор оценивает необходимый прирост монетарной базы на 2015 год для удовлетворения потребностей экономики и банковской системы в платежных средствах в 30% или почти 100 млрд грн.

Читайте такжеНацбанк за год хочет увеличить монетарную базу почти на 100 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, денежная масса в 2014 году выросла на 44,851 млрд грн, или на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарная база - на 8,5%, или на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.

НБУ в течение 2014 года путем выкупа государственных облигаций, перечисления своей прибыли и расходования валюты из резервов профинансировал расходы госбюджета и платежи НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн.

По словам главы НБУ, монетизация госдолга Нацбанком была вынужденным и безальтернативным шагом, поскольку полученные кредиты от международных организаций были направлены на погашение прежних долгов, МВФ не может финансировать военные расходы, а рынки капитала для нашей страны закрыты.

По мнению ряда экспертов, монетизация госдолга оказывает давление на национальную валюту, которая в течение 2014 года подешевела по отношению к доллару почти в 2 раза и продолжает девальвировать.