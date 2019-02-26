Журналисты выясняли, куда делись 40 миллиардов гривень, которые должен был утилизировать Нацбанк (видео)

Каждый украинец, в том числе новорожденные дети, и все те, кто за границей, в прошлом году должны были сдать более чем по 1 тысячи испорченных гривень.

Нацбанк в прошлом году должен был утилизировать 40 миллиардов гривень из-за износа. Однако, в НБУ не могут ответить, какие купюры, номиналы и номера уничтожали. Мол, нет таких данных, говорится в сюжете программы “Гроші”.

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Журналисты программы проверили механизм обмена изношенных купюр на новые и утверждают, что НБУ врет. Как говорится в сюжете, на каждую изношенную купюру, которую сдают в банк, заполняется отдельное заявление с указанием номера, года выпуска и номинала.

В прошлом году, по официальным данным Национального банка, из оборота изъяли 60,4 млн штук 1-гривневих банкнот, 34,8 млн штук 2-гривневих купюр, 57,2 млн штук 5-гривневих купюр, 73,1 млн штук 10-гривневих купюр, 58,8 млн штук 20-гривневих купюр, 99,9 млн штук 50-гривневих купюр, 112 млн штук 100-гривневих купюр, 87,3 млн штук 200-гривневих купюр, а также 11,3 млн штук 500-гривневих купюр.

В целом в течение года изъяли 594,8 млн штук банкнот на общую сумму почти 42 миллиарда гривень. Получается, что каждый украинец, в том числе новорожденные дети, и все те, кто за границей, в прошлом году должны были сдать более чем по 1 тысячи испорченных гривень.

“Цифры просто заоблачные. Я считаю, что они взяты с потолка”, - отмечает вице-президент Ассоциации плательщиков налогов Украины Павел Погиба и напоминает, что и в предыдущие годы НБУ отчитывался примерно о тех же 40 изъятых миллиардах гривень. За 5 лет получается уже 200 миллиардов, резюмируют журналисты.

“Изношенные гривни на самом деле могут никуда не пропадать. Их официально должны уничтожить в Нацбанке и его региональных отделениях, но делают ли это на самом деле”, - говорится в сюжете. В Нацбанке на запрос журналистов ответили, что они эти деньги утилизировали, но не записали ни купюр, ни серий. Оказывается банкиры не ведут учета уничтоженных банкнот.

По словам Погибы, если такое количество купюр было уничтожено, то должен был остаться след. “То есть коммерческие банки должны были эти купюры Нацбанку сдавать”, - отмечает он.

Итак, куда делись 40 миллиардов гривень. Подробнее читайте в сюжете программы “Гроші”.