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The Economist назвал ТОП-10 рисков для мировой экономики в этом году

15:14, 26 февраля 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает РБК.

"В докладе указано, что перспективы мировой экономики ухудшаются. Эксперты ​The Economist полагают, что в 2019 году темпы ее роста замедлятся до 2,8% (в 2018 году прирост составил 2,9%), а в 2020 году - до 2,6%", - говорится в сообщении.

В реальности темпы роста могут оказаться даже ниже прогнозируемых, предупреждает издание. По мнению составителей рейтинга, к такому исходу может привести реализация нескольких рисковых сценариев.

​"Наряду с растущей геополитической неопределенностью существуют серьезные уязвимости в крупнейших экономиках, в том числе значительное долговое время в Китае, США и Италии, а также на развивающихся рынках. В случае плохого управления эти слабости могут значительно усилить спад, охлаждая мировую экономику", - подчеркивается в отчете.

В список 10 главных рисков для мировой экономики в 2019 году попали:

возможность перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну;

- ​замедление экономики США, ведущее к росту числа компаний, сокращающих объем инвестиций и численность персонала и в то же время испытывающих трудности с погашением долгов;

- широкомасштабный кризис на развивающихся рынках из-за собственных проблем и эскалации торговой войны между США и Китаем;

- вероятность обвала экономики КНР (в 2018 году ее ВВП, согласно предварительным оценкам, вырос на 6,6%, что стало худшим результатом за 28 лет);

- резкий скачок цен на нефть в результате возникновения дефицита поставок;

Иллюстрация REUTERS

- начало военных действий из-за споров о принадлежности островов в Южно-Китайском море - архипелаг Спратли (на него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней), Парасельские острова (претендуют КНР, Тайвань и Вьетнам) и рифы Скарборо (претендуют КНР, Тайвань и Филиппины);

- нанесение серьезного вреда большим сегментам интернета в результате кибератак;

- начало военных действий на Корейском полуострове;

- выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки (no-deal Brexit);

- начало банковского кризиса в Италии из-за политической и финансовой нестабильности в стране.

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Теги: #мировая экономика