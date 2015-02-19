Украинцы сократили покупку валюты в 34 раза

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в январе 2015 года составила 19,4 млн долл., что в 2,4 раза меньше показателя декабря 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в годовом выражении, по сравнению с январем 2014 года, чистая покупка валюты населением снизилась в 34 раза.

Согласно данным НБУ, в январе банки купили у населения 89,6 млн долл., продали – 109 млн долл.

Банковские вклады физических лиц в свободно конвертируемой валюте (в долларовом эквиваленте) за этот период снизились на 499,7 млн долл. США – до 13,052 млрд долл. на 1 февраля 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, чистая покупка валюты населением (превышение покупки валюты над ее продажей) в 2014 году составила 2,410 млрд долл., что на 469,5 млн долл. меньше показателя 2013 года в 2,880 млрд долл.

В декабре банки купили у населения 148,1 млн долл., продали – 195,2 млн долл., а чистая покупка составила 47,1 млн долл

Золотовалютные резервы Национального банка Украина в январе снизились на 14,77% – до 6,420 млрд долл.

В 2014 году отрицательное сальдо валютных интервенций НБУ (продажа валюты превышает ее покупку) составило 9,248 млрд долл.