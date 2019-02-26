"Вы выиграли квартиру в Киеве": в Украине появился новый вид финансового мошенничества

На мобильные телефоны поступают сообщения о выигрыше квартиры в Киеве, и предложение перечислить средства для оформления свидетельства на право собственности.

Нацкомфинуслуг предупреждает о новом виде финансового мошенничества с переводом средств на карточные счета фейковых компаний.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

"На технические средства и средства связи граждан от финансовых компаний поступают сообщения о том, что они стали победителями и выиграли квартиру в Киеве", - говорится в сообщении.

"При этом предлагается перечислить средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", - заявили в Нацкомфинуслуг.

Перечень компаний: "Пэй-Експерес Украина", "Мне-Пей Украина", "Фон-Бокс Украина", "Мир Мани", "Сити Люкс Украина", "Велком-Пеймент", "Капитал Оное Украина", "Пэй-Директ", "Биг-Пеймент".

Кроме того, на этих сайтах финансовых компаний размещены фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью члена комиссии Александра Зальотова.

Как заявляет Нацкомфинуслуг, по состоянию на 21 февраля 2019 года указанные в перечне финансовые компании не зарегистрированы в Государственном реестре финансовых учреждений, и не приобретали статус финучреждения, и не получали лицензии на предоставление финансовых услуг.

По данному факту член Нацкомфинуслуг Залетов обратился с соответствующим заявлением в Национальной полиции.