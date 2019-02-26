Госбюджет Украины за январь ушел в минус на 12 миллиардов

Годом ранее госбюджет был сведен с профицитом 8 миллиардов гривень.

Государственный бюджет Украины за январь 2019 года выполнен с дефицитом на уровне 11,934 миллиарда гривень против 7,871 миллиарда гривень профицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом на уровне 399 миллионов гривень против 20,515 миллиарда гривень профицита годом ранее.

Как сообщал УНИАН, госбюджет Украины за 2018 год выполнен с дефицитом на уровне 59,248 миллиарда гривень, что на 23,7% больше дефицита за 2017 год, при установленном предельном показателе в размере 80,6 миллиарда гривень, или 2,4% ВВП.

Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита - 89,989 миллиарда гривень.