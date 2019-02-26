В НБУ рассказали об успехах программы развития финсектора страны

По состоянию на начало года завершено 29%, или 70 из 240 действий программы по развитию финсектора Украины.

Украина по состоянию на начало года в полной мере выполнила 70 из 240 действий Комплексной программы развития финансового сектора до 2020 года, или 29%.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе выполнены действия по либерализации валютного регулирования, внедрению макропруденциального регулирования, совершенствованию финансового мониторинга, лицензированию банков, обеспечению прозрачности структур собственности банков и повышению стандартов раскрытия информации и отчетности.

По информации НБУ, еще 15% действий выполнены одним или несколькими регуляторами финансового рынка, а 41% действий будет выполнен в течение 2019 года при условии принятия Верховной Радой соответствующих законопроектов.

Отмечается, что около 16% действий будут продолжены после завершения программы, что связано с имплементацией директив Евросоюза.

В НБУ напомнили, что помимо него в реализации программы задействованы парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг, секретариат Кабинета министров, Министерство финансов, Администрация президента, профильные ассоциации.

Справка УНИАН. В Украине действует Комплексная программа развития финансового сектора Украины до 2020 года, утвержденная Нацсоветом реформ в мае 2015 года и предполагающая три ключевых этапа: очистка сектора, закладка фундамента для развития и реализация мер самого развития.