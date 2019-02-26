В среду в Украине подешевеют доллары, но подорожают евро

Официальный курс НБУ на 27 февраля: 100 USD – 2698,2628 гривни; 100 EUR – 3065,4964 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 27 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2698,2628 (26 февраля – 2699,0656)

100 EUR – 3065,4964 (26 февраля – 3064,7890)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 26 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,03 гривни/доллар, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,69/30,71 гривни/евро, что на 14 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 27 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,98 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,65 гривни/евро.