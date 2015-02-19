Объем рефинансирования банков сократился в 3,4 раза

Национальный банк Украины в январе 2015 года по сравнению с декабрем сократил объем рефинансирования банков в 3,4 раза - до 12,770 млрд грн, сообщается на сайте НБУ.

Согласно информации НБУ, рефинансирование было предоставлено 19 банкам.

Нацбанк предоставил банкам кредиты овернайт на 6,893 млрд грн, кредиты, полученные в результате тендера на срок до 90/360 дней на 2,977 млрд грн, кредиты под программу финансового оздоровления на 2,380 млрд грн, по операциям прямого РЕПО на 520 млн грн.

Также сообщается, что в январе сальдо между объемами предоставленных регулятором банкам Фонду гарантирования кредитов и объемами возврата ранее предоставленных им кредитов составило 1,3 млрд грн. Средневзвешенная процентная ставка по операциям по поддержанию ликвидности банков в январе составила 18,7%.

В январе сальдо между объемом привлеченных средств через размещение депозитных сертификатов Нацбанком и объемом погашения ранее размещенных депозитных сертификатов составило 0,5 млрд грн. Средневзвешенная процентная ставка по операциям по мобилизации средств составила 9,77% годовых.

Объем корсчетов банков в НБУ в январе вырос на 24,4% - до 33,9 млрд грн. Объем обязательных резервов по состоянию на 10 февраля составил 37,5 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил объем рефинансирования банков в 3 раза - до 222,3 млрд грн.

В декабре 2014 года Нацбанк предоставил банкам наибольший объем рефинансирования в 42,9 млрд грн, в том числе 32,2 млрд грн кредитов овернайт, 7 млрд грн кредитов через тендеры по поддержке ликвидности и 2,5 млрд грн через операции прямого РЕПО.