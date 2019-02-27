Пенсионеры получат две дополнительные выплаты в марте и апреле: в Кабмине озвучили сумму

В правительстве хотят избежать инфляционного давления на гривню.

Украинские пенсионеры в марте и апреле 2019 года получат дополнительную единовременную компенсацию за 2015-2016 годы в общем размере 2410 гривень.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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"Это действительно единовременные выплаты для тех людей, которые имеют большой страховой стаж – о том, что сказал президент Украины. Это компенсация за 2015-2016 годы. И чтобы не спровоцировать инфляцию, бросив постоянные деньги, мы сказали, что, да, это единовременная компенсация, но она будет разделена. Это будет 2410 гривень. Она будет разделена на два транша. Первый транш – 1 марта, и второй транш – с 1 апреля", - сказал Розенко.

По его словам, таким образом можно будет избежать инфляционного давления на гривню, что очень важно, чтобы не спровоцировать инфляцию.

"Потому что это все-таки дополнительная масса получается... И таким образом мы сбалансируем и бюджет Пенсионного фонда, и не дадим обесцениться гривне и привести к росту цен в Украине. Поэтому это как раз, на мой взгляд, абсолютно правильное решение – сделать это двумя траншами, чтобы не сделать дополнительную нагрузку на экономику Украины", - добавил Розенко.