Евросоюз может выделить Украине 2,1 млрд евро помощи

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоганнес Хан заявляет, что ЕС в этом году рассмотрит возможность предоставления Украине более 2,1 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом еврокомиссар заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

"В этом году мы завершим рассмотрение относительно возможности предоставления Украине более 2,1 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи, но для поддержки, которая даст толчок развитию экономики", - сказал Хан.

Как сообщал УНИАН, Минфин ожидает 1,8 млрд евро от Евросоюза в 2015 - начале 2016 года.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 8 января заявил, что ЕК выделит Украине дополнительную финансовую поддержку в размере 1,8 млрд евро.

По его словам, этим Евросоюз демонстрирует, что европейская солидарность с Украиной – «не просто мертвое письмо, а факт, который отображает реальность каждого дня».

Это уже третья программа макрофинансовой помощи для Украины с 2010 года.