Перерасчет пенсий в Украине начнется с 1 марта - Гройсман
12:25, 27 февраля 2019Финансы
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По словам премьера, системный перерасчет коснется более 10 миллионов украинцев.
Послезавтра украинцам начнут систематически осовременивать пенсии / фото УНИАН
Системный перерасчет пенсий для украинцев начнется с 1 марта.
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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Этот перерасчет происходит, потому что нам удалось объединить усилия и принять закон о новой пенсионной системе. Он (перерасчет - УНИАН) является системным и рассчитан по показателям роста средней заработной платы в прошлом году, компенсация будет на 50% роста и 50% инфляции прошлого года", - сказал он.
Также премьер проанонсировал доплаты украинцам с минимальной пенсией за счет средств, полученных от растаможки автомобилей на еврономерах.
По словам Гройсмана, перерасчет пенсий коснется более 10 миллионов украинцев.
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