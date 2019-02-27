Перерасчет пенсий в Украине начнется с 1 марта - Гройсман

По словам премьера, системный перерасчет коснется более 10 миллионов украинцев.

Системный перерасчет пенсий для украинцев начнется с 1 марта.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Этот перерасчет происходит, потому что нам удалось объединить усилия и принять закон о новой пенсионной системе. Он (перерасчет - УНИАН) является системным и рассчитан по показателям роста средней заработной платы в прошлом году, компенсация будет на 50% роста и 50% инфляции прошлого года", - сказал он.

Также премьер проанонсировал доплаты украинцам с минимальной пенсией за счет средств, полученных от растаможки автомобилей на еврономерах.

По словам Гройсмана, перерасчет пенсий коснется более 10 миллионов украинцев.