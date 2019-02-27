Рева уточнил, скольким украинцам повысят пенсии в марте
12:47, 27 февраля 2019Финансы
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Украинцы, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые доплаты.
Мартовский пересчет пенсий коснется более 8 миллионов украинских пенсионеров / фото УНИАН
Автоматический перерасчет пенсий для 10,2 миллионов украинцев подразумевает, что с 1 марта она будет увеличена для 8,1 миллиона из них.
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Об этом на заседании правительства в среду заявил министр социальной политики Андрей Рева.
"При проведении ежегодной индексации с 1 марта пенсии автоматически будут пересчитаны для 10,2 миллионов пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривень, тогда как минимальный рост пенсий составит 100 гривень. Повышение получат 8,1 миллиона пенсионеров", - сказал он.
При этом Рева добавил, что почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, в марте и апреле получат разовые доплаты на общую сумму 2410 гривень.
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