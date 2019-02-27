"Золотая" коммуналка: в мае отопление и горячая вода снова подорожают

Если с мая кубометр горячей воды будет стоить около 107 гривень, то пять минут душа обойдутся в 10 гривень, а горячая ванна –примерно 15-17 гривень.

Кабмин с 1 ноября 2018 года повысил цену на газ для населения на 23,5% – до 8550 гривень за 1 тысячу кубометров. С 1 мая украинцев ждет еще одно повышение – на 15%: соответствующее нововведение прописано в принятом Кабмином постановлении. На этот раз куб подорожает с 8,55 гривни до 9,85 гривни.

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Об этом сообщает Главред.

"Цены на отопление и горячую воду в результате этого подскочат примерно на 10-20%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к примеру, сейчас тариф на горячую воду в Киеве – 97,89 гривни за куб. После роста цен на газ он вырастет на 10%.

Если куб будет стоить около 107 гривень, то около пяти минут душа обойдутся киевлянам в 10 гривень, а горячая ванна –примерно 15-17 гривень. Если принимать ванну раз в два дня, то одному человеку за месяц придется отдать 225 гривень.

Если заменить ванны душем, то можно сэкономить до 450 гривень. Еще один вариант экономии – специальные насадки на смесители, чтобы снизить пропускную способность до 8-12 литров в минуту.

За каждый смыв унитаза в Киеве сейчас отдают 13 копеек. После подорожания (если предположить, что вода вырастет в цене на предложенный НБУ процент – 13,6%), за каждый поход в туалет придется платить почти 15 копеек.

Спасением может стать бойлер: если бойлером мощностью 2 кВт и объемом 80 литров подогреть куб воды, нужно примерно 2 часа и 50 кВт×час электроэнергии. Это обойдется примерно в 65-66 гривень. Что на 41 гривню дешевле, чем кубометр горячей воды после возможного подорожания.

Правда, стоит учитывать, что в Украине также планируют повысить тарифы на электроэнергию, а за сам бойлер придется заплатить около 7 тысяч гривень. По подсчетам журналистов, на то, чтобы покупка окупилась, уйдет около года.

Второй этап подорожания ожидается с января 2020 года. Без этого решения Украина не сможет получить финансовую помощь в виде дешевых кредитов от МВФ. А в условиях, когда приближается пик по выплатам внешних долгов, справиться без новых заимствований не получится.

Напомним, с 1 февраля в Киеве начали действовать новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева – 20,376 гривни за 1 кубометр. Тариф на услугу по централизованному снабжению холодной водой, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) – 21,756 гривни.