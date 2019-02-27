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Одноразовая доплата пенсионерам не ускорит роста цен - вице-премьер

14:19, 27 февраля 2019
Финансы
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Одноразовая доплата пенсионерам в 2400 гривень не приведет к росту инфляции / фото УНИАН

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Об этом журналистам после заседания правительства заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Общий объем этой программы около 4,5 миллиарда. Выплата этих средств разбита на два срока, это экономическая предпосылка, чтобы инфляционных процессов дополнительные пенсионные выплаты не вызвали", - сказал он.

"Никакого инфляционного рывка это не спровоцирует. На рынок выходит небольшая сумма денег, которая никак не повлияет ни на рост цен, ни на ослабление гривни", - добавил Розенко.

Как сообщал УНИАН, автоматический перерасчет пенсий подразумевает, что она повысится для 8,1 миллиона украинцев из 10,2 миллиона пенсионеров. Пенсионерам, которым пенсия не повысится, будет направлена одноразовая доплата в 2400 гривень, которая будет выплачена в марте и апреле двумя платежами по 1200 гривень.

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Теги: #пенсии в Украине#пересчет пенсий