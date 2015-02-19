Банки вчера получили более 3 миллиардов рефинансирования

Национальный банк Украины 18 февраля предоставил банкам рефинансирование на 3,073 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 9,510 млрд грн, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, Нацбанк предоставил рефинансирование 8 банкам на 2,273 млрд грн под 23% годовых на 1 день, 10 банкам на 800 млн грн под 19,5% годовых на 13 дней.

Регулятор также продал депозитные сертификаты на 6,820 млрд грн 18 банкам на один день под 14% годовых, на 2,640 млн грн 5 банкам на 7 дней под 17% годовых, на 40 млн грн 3 банкам на 14 дней под 17% годовых, на 10 млн грн 1 банку на 30 дней под 18% годовых.

Объем межбанковского кредитного рынка составил 6,162 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 21,9%, в т.ч. по кредитам овернайт – 20,6% годовых.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк 17 февраля предоставил банкам рефинансирование на 2,110 млрд грн, продал депозитные сертификаты на 8,557 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 8,347 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 22,4%, в т.ч. по кредитам овернайт – 20,8% годовых.