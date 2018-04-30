Банкиры в парламенте: разговор немого с глухим

В парламенте 18 февраля состоялись долгожданные слушания на тему стабилизации финансовой системы страны, в ходе которых своими взглядами на жизнь поделились нынешние и прежние руководители НБУ и других финансовых ведомств, ведущие банкиры, народные депутаты и представители общественности. Сеанс групповой психотерапии длился более трех часов, но участники разошлись, по сути, ни с чем, потеряв еще один день жизни на обсуждения, как мы это делаем уже почти год. Каждый поговорил о своем и остался при своем мнении.

Глава НБУ Валерия Гонтарева, в который раз, попыталась провести финансовый ликбез на тему макроэкономики и ситуации в стране, но в ограниченное регламентом время успела прочитать только треть своей речи.

По ее прогнозам, улучшение состояния платежного баланса и рост поступлений прямых инвестиций в Украину, а также снижение оттока денег из банков возможны уже в этом году. Правда, для этого нужно получить поддержку Международного валютного фонда, за которую придется расплачиваться повышением тарифов на газ для населения в разы и инфляцией до 26%. «Обращаю ваше внимание, что курс на рынке даже в мирное время никогда не будет фиксированным», - подчеркнула Гонтарева и заверила, что регулятор будет делать все возможное для сдерживания инфляции, используя жесткую монетарную политику.

Управляющий директор департамента финучреждений ЕБРР, одного из ключевых реальных инвесторов нашей страны, Ник Тессейман позитивно оценил работу НБУ и заверил, что у Украины еще есть шанс создать современную банковскую систему. ЕБРР как инвестор готов помогать в этом вопросе, но получение инвестиций возможно только при стабильности среды, предсказуемости регулирования и защите прав инвесторов. «Если вам необходима действительно нормально функционирующая банковская система в Украине, первое – это раскрытие информации о конечных владельцах банков и прекращение транзакций со связанными лицами. И наконец, я хотел бы попросить вас учесть рекомендации международных финансовых организаций, международного банковского сообщества по принятию взвешенных законодательных решений на много лет вперед», - сказал банкир.

Далее обстановка в парламенте стала живой иллюстрацией к басне Крылова «Лебедь, щука и рак» - каждый говорил о своем.

Эксперты и клоуны

«Я считаю, что Национальный банк должен серьезно раскрепостить свою монетарную политику. Во-первых, предоставить рефинансирование коммерческим банкам, хотя бы в размере того, что забрал отток депозитов», - сказал экс-глава НБУ Владимир Стельмах, как будто опыт масштабного рефинансирования банков в первой половине прошлого года при массовом оттоке депозитов не достаточно ярко показал, к каким последствиям для валютного рынка и курса гривни это приводит.

Главный инициатор парламентских нападок на главу НБУ, радикал Олег Ляшко в очередной раз использовал возможность попиариться.

«Имейте совесть, идите в отставку», - кричал он, нависнув над главой НБУ, как ему казалось, очень грозным голосом, но зал в этот момент взорвался хохотом. После Ляшко в сопровождении коллег-однопартийцев с гордо поднятой головой покинул зал, и для полноты его образа в этот момент не хватало только яркой шапки шута с колокольчиками. К слову, вместе с Ляшко удалился ряд народных избранников – членов банковского комитета парламента, да и вообще к этому часу депутатов в зале почти не было.

Финансисты как на духу делились своими проблемами и рецептами их решения. «Мы активно переводим сейчас валютные кредиты в гривню по льготным курсам, 70% заемщиков, обслуживающих долги в нашем банке, согласились на наши условия, условия льготные, но все равно они сложные. Но пока лучшего решения нет, и я благодарен тем заемщикам, которые согласились. Мы можем договариваться, и мы понимаем, что без совместных сигналов о восстановлении доверия не победит никто», - отметил глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук.

Как всегда креативил глава правления «ПриватБанка» Александр Дубилет, предложивший массовое использование безресурсного финансирования, представляющего собой инструмент для платежей без реального движения денежных средств. «Невозможно накачивать банковскую систему деньгами, держать на плаву все банки и при этом, чтобы курс оставался неизменным и инфляция была неизменна. Это невозможно. Нужно перейти на безресурсное финансирование, не будет давления на валютный рынок, мы сможем дать деньги в экономику, мы сможем построить цепочки правильные. Почему у нас этого нет? Потому что это и проблема банкиров - мы не умеем этого делать, и проблема клиентов - они не умеют использовать акредитивы, гарантии и так далее», - заявил Дубилет. Кроме того, он призвал участников дискуссии к профессионализму и толерантности. «Если на главу Национального банка, что бы он не делал - он будет правильно работать, не правильно, но вот с этой трибуны, из газет, из журналов мы будем допускать, что ее, ну, его, ее, не важно кого, вот так вот оценивать работу, - не будет никакого доверия. Это - сто процентов! Любая дискуссия должна происходить профессионально и, ну, толерантно, правильно. Потому что иначе, ну, это все выглядит как какая-то свара на заднем дворе», - подчеркнул он.

Глава правления «Альфа-Банка» (Украины) Виктория Михайле напомнила, что банковское сообщество подписало меморандум, в рамках которого соглашается простить часть задолженности физических лиц в иностранной валюте. «При этом каждый банк предложил сегодня и предлагал до этого заемщикам различные программы реструктуризации. Но на сегодня мы предложили порядок прощения, разработанный, исходя из социального статуса и залогового имущества. Для внедрения этого меморандума нам немедленно нужно принять изменения в Налоговый кодекс в части освобождения от налогообложения доходов физических лиц в виде прощенных долгов», - сказала она, тем самым подтверждая, что даже в такое непростое время, с миллиардными убытками и оттоком депозитов на треть, банковская система еще пытается думать о клиентах.

Проще говоря, банкиры говорили сами с собой и с пострадавшими от девальвации заемщиками. Представителей вкладчиков, месяцами осаждающих отделения некоторых банков с тщетными попытками забрать свои вклады, не было. Хотя, по сути, именно с ними нужно начинать договариваться, просить вернуть вклады в банки или хотя бы не забирать депозиты досрочно, чтобы система не рухнула как карточный домик. Кстати, и эти немногочисленные представители общественности проведенными слушаниями остались недовольны.

Глас народа или кто?

«Ганьба, никаких меморандумов, только закон», - кричали с места активисты кредитного майдана, намекая на проваленный в парламенте законопроект, позволяющий заемщикам не платить по кредиту, и одновременно запрещающий банкам выселять их из купленных в кредит квартир, независимо от метража жилья и без учета того факта, есть ли вообще у человека деньги на погашение кредита, или он не платит из принципа. К слову, активисты собрали под стенами парламента небольшой митинг с плакатами и флагами, и по странному стечению обстоятельств авторы этих плакатов к проблемам валютных заемщиков приплели Европу. «С таким курсом доллара, зачем нам Европа» и «У нас война – так зачем нам Европа» - гласили громкие надписи на плакатах, красноречиво намекая на «идейный» характер самой акции и ее возможных заказчиков.

И так – более трех часов…

Отдельного вопроса заслуживает дата выбора слушаний. В первую годовщину массовых и до сих пор нерасследованных убийств в центре столицы во время Революции достоинства, а также в день трагических событий в Дебальцево, мы ярко демонстрируем миру свою меркантильность - три часа обсуждаем, как нарастить макропоказатели за счет новых займов, как банкам вернуть вкладчиков и заработать, как не платить банку кредит за квартиру... Безусловно, это - важные и нужные темы для обсуждения, но момент выбран более чем неудачно. Возможно, поэтому диалог сторон пока не состоялся.

Председательствующая на заседании вице-спикер парламента Оксана Сыроед в завершение обнадежила, что «удалось синтезировать информацию» и призвала всех участников к максимальному сотрудничеству. «В течение месяца эта информация будет доработана. Я надеюсь, в кратчайшие сроки, возможно, это удастся сделать в ближайшие недели, и постановление, соответственно, будет принято Верховной Радой, и мы сможем дальше работать в этом направлении», - сказала она.

То есть, снова постановления, бумаги и слушания…

«Говорили – балакали» - поделился со мной один из участников слушаний на выходе из парламента. «Доверия к ним нет. Понимаете, они все приходят и уходят во власть, клянут «папередников», а сами потом становятся «папередниками», и еще никто из них ни за что не наказан, никто не чувствует ответственности. Приходят, оценивают масштаб проблем и прогибаются под систему», - сказал собеседник.

И не важно, какого он ранга или племени, сколько у него денег на депозите в проблемном банке, или сколько он задолжал по валютному, неподъемному по нынешнему курсу кредиту. Именно это – голос народа, пока еще дающего шанс чиновникам прекратить рассказывать о «папередниках» и каденциях, заниматься саморекламой и популизмом, а наконец-то начать работать, чтобы вслед за утратой доверия люди не утратили веру.

Ольга Гордиенко (УНИАН)