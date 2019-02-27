Гройсман хочет, чтобы «минималка» украинцев выросла до 300 долларов

По словам премьера, этого можно достичь.

Задачей Кабинета министров является повышение минимальной заработной платы в стране до 300 долларов в месяц с нынешних 150 долларов.

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Наша задача - увеличить минимальную зарплату вдвое, чтобы она была в стране 300 долларов, и мы можем к этому прийти", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, недавно премьер заявил, что минимальная зарплата в Украине за последние три года выросла втрое - в долларовом эквиваленте с около 50 долларов в 2016 году до 150 долларов в 2019 году. Он добавил, что такую же динамику демонстрирует и средняя заработная плата, которая в долларовом эквиваленте превышает 380 долларов, хотя еще три года тому назад была вдвое ниже.