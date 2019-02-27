«Новые» пенсии под выборы

В Украине с марта будет проведена индексация пенсий, причем впервые ее осуществят в автоматическом режиме и на основе формулы, которая учитывает показатель средней зарплаты и уровень инфляции. Этот механизм прописан в законе о пенсионной реформе, принятом еще в 2017 году.

Средний размер повышения пенсий составит 255 гривен, но конкретная сумма будет зависеть от коэффициента страхового стажа и бывшей зарплаты пенсионера. Перерасчет, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, коснется 10 миллионов 200 тысяч пенсионеров.

В целом, на 2019 год было запланировано 3 этапа перерасчета. Два из них уже произвели с 1 января. Первый коснулся исключительно военных пенсионеров в связи с увеличением размера денежного обеспечения. Второй этап касается пересчета пенсий тем гражданам, которые имеют не менее 35 лет стажа - для мужчин и 30 лет стажа – для женщин. И все – в виду роста минимальной зарплаты. С 1 января 2019 года ее размер увеличился с 3723 гривен до 4173 гривен.

Принцип пересчета пенсий для всех их получающих с 1 марта предусматривает два основных показателя: 50% уровня роста инфляции за предыдущий год и 50% роста средней заработной платы. Законом предусмотрено, что индексация будет проводиться ежегодно, начиная с 2019 года. Но, правительство решило внести свои коррективы в узаконенные правила. Об этом с помпой было заявлено на отрытом совещании в Пенсионном фонде, в котором приняли участие не только премьер и члены правительства, но и сам президент, ранее абсолютно абстрагирующийся от злободневной темы «благосостояния» пенсионеров – да и в его конституционную компетенцию не входит «индексация».

«В 2015 - 2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку Пенсионного фонда для строительства армии и защиты государства, тогда было принято решение абсолютно оправданное, что возможности для индексации пенсий не было… Мы сегодня нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии – минимальная и ниже минимальной – возвратить индексацию 2015-2016 годов. По подсчетам, мы вышли на цифру 2410 гривен», - заявил Петр Порошенко, уточнив, что сумма будет выплачена в два этапа – в марте и апреле (это удобно совпадает с кануном первого и второго тура президентских выборов, соответственно).

Конкретики добавил Рева: «Реальное повышение получат 8 миллионов пенсионеров, в случае, если размер повышения будет меньше 100 гривен, то будет применяться доплата к указанному размеру… Почти 1 миллион 900 тысяч граждан, у которых полный страховой стаж, но зарплата была ниже необходимой – и для такой категории пенсионеров в 2019 году предполагается осуществить доплату к пенсии в размере 2 тысячи 410 гривен».

Не остался в стороне и Гройсман: «Мы начинаем новый этап в реформе пенсионной системы. В 2017 году перед нами стала задача построить справедливую систему, преодолеть дефицит Пенсионного фонда и избежать повышения пенсионного возраста. Мы это сделали. И с октября 2017 года мы начали перерасчет пенсий. Ежегодно в будущем будем вести перерасчеты пенсий, чтобы преодолеть ключевой вызов – бедность пенсионеров».

То есть, перерасчет пенсий – обязательство правительства, закрепленное в бюджете страны на текущий год, было преподнесено как нечто из ряда вон выходящее. Но никто не вспомнил из присутствующих на совещании верхов об обещании, данном еще в 2017 году – найти возможность навести справедливость и пересчитать пенсии вышедшим на заслуженный отдых с багажом огромного (в том числе – советского) стажа, но всю жизнь получавших небольшую зарплату, и из-за этого оставшимся на сегодня с низкой нежизнеспособной пенсией. Именно пересчитать, а не выдать по 2,4 тысячи гривен разовой «помощи».

Правда, премьер неоднократно говорил, что «основой изменений должна быть сильная и открытая экономика». Видимо, сейчас с этим проблемы – несмотря на заявления власти, что экономика нашей страны растет семимильными шагами. Так, госбюджет за 2018 год выполнен с дефицитом свыше 59 млрд гривен, что на 23,7% больше дефицита за 2017 год, при установленном предельном показателе в размере 80,6 млрд гривен, или 2,4% ВВП. С дефицитом 89,989 млрд гривен сверстан и бюджет на 2019 год. Не повезло и с наполнением казны в январе текущего года – недобор почти 12 млрд гривен против 7,9 млрд гривен профицита за аналогичный период предыдущего года. Еще можно добавить обязательные миллиардные выплаты по внешним долгам, но только – уже в долларах. При этом, Пенсионный фонд у нас – с вечной финансовой дырой: в текущем году запланированы дополнительные ассигнования из госбюджета в 167 миллиардов гривен. Откуда же взялись средства на «подарок» пенсионерам?

Порошенко сообщил, что выручила льготная растаможка «евробляхеров». По данным Министерства финансов, с начала 2019 года в бюджет от этой «акции» поступило 4,9 млрд гривен. А с начала действия закона о легализации авто на еврономерах – 25 ноября 2018 года – перечисления составили 11,38 млрд гривен. Из этого и было выделено «пособие».

Эксперты считают, что нынешняя выплата 2,4 тысячи гривен – ни что иное, как элемент пиар-компании Порошенко в преддверии президентских выборов.

«Обласканный» электорат

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса считает, что индексация пенсий – абсолютно последовательный шаг, который был предусмотрен пенсионной реформой, принятой в 2017 году. Но выплата «пособия» в 2,4 тысячи гривен – исключительно предвыборная.

«Индексация пенсии – последовательный шаг, основанный на пенсионной реформе, принятой в 2017 году. Плюс 17% к пенсии, это, может, и мало, но они для малоимущих имеют значение. Это – всегда поможет. Абсолютно чистая часть этой истории, которая логичная и правильная. Но есть и другая часть – двухэтапная выплата 2400 гривен. Вот она – под выборы, что очевидно. И это – не индексация, это выплаты тем пенсионерам, которые получают минимальные пенсии, одноразовая выплата под выборы. 2400 гривен – взятка электорату», - резюмировал эксперт.

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская разделяет его мнение: «Сейчас главное – предвыборная гонка. Самый ответственный и обязательный электорат – пенсионеры. Они чаще всего проживают по месту регистрации и на выборы ходят исправно. В любом случае, для пенсионера «надбавка» - немалые деньги. Но эта статья расходов для бюджета – дополнительная нагрузка. И, раз заявляют, что средства найдены за счет растаможки «евробляхеров», то сама роспись казны вызывает много вопросов. Эту сумму не могли рассчитать, а, значит, и в закон о бюджете ее не могли выписать. Получается, что, при смене власти, обещанная ежегодная «помощь» пенсионерам может не состояться. То есть, ее можно воспринимать только как мотивацию к одному лозунгу – Порошенко это сделал, и давайте его поддерживать на выборах президента. Украина не может себе позволить играть в плюс/минус несколько бюджетных миллиардов. Удар по финансам слишком большой», - прокомментировала ситуацию Томашевская.

По ее словам, бизнес и так очень хорошо на себе прочувствовал, что команда «Фас!» в плане сбора налогов и обязательных платежей уже отдана.

«Налоговая обзванивает всех и просит оплатить все наперед и как можно быстрее, все авансом и лучше – по максимуму. Этому никто не удивляется, так как подобные ситуации возникают при любом правительстве, сейчас также.

Одноразовую помощь пенсионерам сделали, но ведь «евробляхеры» не будут каждый год растамаживать свои авто, да еще в таком количестве. А Пенсионный фонд – многолетняя финансовая дыра. Поэтому считаю совершенно популистским заявление, что в такой манер выводится на достойный уровень благосостояние пенсионеров. Да и любое увеличение социальных дотаций – виток инфляции. Повышение пенсионных выплат может быть чревато намного большим ростом цен. То есть, эти деньги для пенсионеров реальными не будут», - подчеркнула эксперт.

И еще один нюанс – повышение социальных выплат, безусловно, отразится на начислении субсидий. Их объем может сократиться в разы. И это – с учетом того, что стоимость газа, согласно бюджету-2019, с мая снова вырастет, а с июля повысится и стоимость электроэнергии. Но это – уже другая история…

Нана Черная