Совет директоров МВФ решит судьбу кредита для Украины в конце февраля – начале марта

Заседание Совета директоров ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда, на котором будет рассмотрена новая программа кредитования украинской экономики, сроком на 4 года и в объеме 17,5 млрд долл., состоится в конце февраля – начале марта, сообщил в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Заседание Совета (директоров - УНИАН) состоится в конце февраля – самом начале марта», - сказал Райс.

Он также сообщил, что к этому времени пройдут переговоры с другими потенциальными кредиторами Украины относительно предоставления анонсированного ранее общего кредитного пакета в объеме 40 млрд долл. «Как мы и говорили, 40 млрд долл. – это пакет, который будет сформирован из различных источников. И у нас есть уверенность в том, что переговоры с другими кредиторами пройдут, и этот пакет будет сформирован (для Украины - УНИАН)», - отметил Райс.

Читайте такжеУкраина в этом году может получить от МВФ $10,8 млрд

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с ключевым кредитором – Международным валютным фондом сроком на 4 года и с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) с объемом финансирования 17,5 млрд долл. Новая программа заменит действующую программу «стенд-бай», заключенную в апреле 2014 года.

Программа предусматривает изменения в фискальной политике для стабилизации системы госфинансов, социальную поддержку населения в период повышения тарифов на газ и отопление, достижение бездефицитного состояния НАК «Нафтогаз Украины» до 2017 года при помощи комплекса мер, включая постепенное повышение тарифов на газ, и другие меры для стабилизации макроэкономической ситуации в стране и повышения инвестиционной привлекательности.

Кроме того, программа является залогом получения Украиной общего пакета финансовой помощи в объеме порядка 40 млрд долл. сроком на 4 года.