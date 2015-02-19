Гривня закрыла межбанк на уровне 27,50 за доллар

В четверг, 19 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 26,95/27,50 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, торги активизировались, спрос и предложение к концу торгов уравновесились.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,67/31,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4320/0,4410 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 27,0982 грн/долл., к этому часу было заключено 220 соглашений, объем торгов составил 193,65 млн долл.