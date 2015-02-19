Фонд гарантирования вкладов завел страницу в Facebook

Фонд гарантирования вкладов физических лиц открыл свою официальную страницу в социальной сети Facebook. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«С целью оперативного обнародования официальной информации и позиции Фонда гарантирования вкладов физических лиц по актуальным вопросам и предоставления возможности для обратной связи Фонд завел свою официальную страницу в сети Facebook - https://www.facebook.com/fg.gov.ua», - говорится в сообщении.

На странице Фонда в Facebook кроме официальных объявлений будут размещаться комментарии, разъяснения, уточнения предварительной информации, ответы на вопросы граждан.

Страница Фонда в сети Facebook также обеспечит оперативный и максимально широкий доступ потенциальных покупателей к информации о способе и месте продажи активов неплатежеспособных банков и значительно облегчит доступ к информации Фонда для пользователей мобильных устройств, отмечают в пресс-службе.