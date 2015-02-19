Российский рубль вечером усилил падение вслед за нефтью

Рубль торговался в минусе на биржевой сессии четверга на фоне падения нефтяных котировок, но утром и днем его отрицательную динамику существенно тормозили продажи экспортной выручки, вечером же по мере снижения активности экспортеров российская валюта обновила сессионные минимумы.

Участники валютного рынка называют волатильность нефти и денежные потоки в налоговый период основными факторами влияния на ближайшие дни, также может вмешаться политический фактор - неоднозначно протекающий и оценивающийся процесс перемирия на востоке Украины, пишет Рейтер.

Сегодня вечером доллар расчетами "завтра" торговался на Московской бирже вблизи отметки 62,43 рубля, набирая 1,4% от уровней предыдущего закрытия.

Пара евро/рубль расчетами "завтра" торговалась вблизи 71,02, дорожая на 1,1%.

Бивалютная корзина набирает против рубля 84 копейки и оценивается в 66,31 рубля.

Нефть марки Brent теряет с начала дня 3,5%. Текущие котировки - вблизи $58,40, ранее Brent падал на недельный минимум $57,80.

Нефть корректируется с двухмесячного пика $63 за баррель, достигнутого во вторник, и с тех пор потеряла почти 7,5%.

Падение ускорилось в ночь на четверг после публикации данных о росте запасов нефтепродуктов в США, а сегодня продолжилось уже на фоне предположений об увеличении добычи крупнейшим в мире экспортером нефти, Саудовской Аравией.

Участники рынка пока не могут определиться с реакцией на события на востоке Украины.

В фокусе внимания будет оставаться и тема введения миротворческого контингента ООН на восток Украины, озвученная президентом Украины Петром Порошенко.

США предупредили о риске расширения санкций, обвиняя Россию и самопровозглашенные республики на востоке Украины в несоблюдении достигнутых в Минске договоренностей, в то же время Еврокомиссия пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы обеспечить полное соблюдение соглашения о прекращении огня между украинскими военными и пророссийскими боевиками.

Введенные ранее санкции против России за оккупацию Крыма и поддержку сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины, в том числе ограничение доступа к западным рынкам капитала, были одной из причин существенного падения рубля в конце прошлого года.

Необходимость погашать корпоративные внешние займы в условиях санкций остается одним из основных негативных для рубля факторов.

По оценке ЦБ, номинальный размер выплат долга и процентов в феврале-марте составляет более $36,5 миллиарда, при этом на текущий месяц приходится $17,4 миллиарда, из которых $7,15 миллиарда уже погашено Роснефтью.

Сам Центробанк с середины декабря прекратил продавать валюту из собственных резервов, предпочитая давать валютную ликвидность участникам рынка через операции репо. Также с конца января регулятор не проводит валютных интервенций и за счет средств Минфина.