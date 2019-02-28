В Украине будут продавать акции Apple

Компания-брокер получает разрешение у Нацкомиссии по ценным бумагам на допуск акций Apple на украинский фондовый рынок.

Украинский брокер ценных бумаг БТС Брокер завел в Украину первый пакет акций крупной иностранной компании.

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Как сообщил LIGA.net предправления Нацдепозитария Украины Миндаугас Бакас, сейчас БТС получает разрешение у Нацкомиссии по ценным бумагам на допуск бумаг корпорации Apple к обращению на украинском фондовом рынке.

"Часть проверки взял на себя НДУ, на прошлой неделе мы уже передали пакет документов в НКЦБФР. В ближайшие дни ожидаем, что разрешение будет получено", - отметил Бакас.Параллельно с этим акции нужно зачислить на счет НДУ в международном депозитарии Clearstream. Бакас не уточнил, сколько именно акций регистрирует брокер.

Сейчас стоимость одной акции Apple на американской бирже NASDAQ составляет $174,3. Цена в Украине будет выше, чем в США из-за комиссии брокера. Расчеты будут производиться только в гривне.