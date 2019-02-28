Не больше 15 тысяч гривень: НБУ хочет снизить предельную сумму наличных расчетов с физлицами в 3 раза

В настоящее время предельная сумма расчетов установлена в размере 50 тысяч гривень.

Национальный банк Украины намерен снизить предельную сумму расчетов наличными для субъектов хозяйствования с физическими лицами в 3 раза - до 15 тыс. грн с 50 тыс. грн, установленных в настоящее время.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на проект постановления, обнародованный для общественного обсуждения, также регулятор планирует установить ограничение до 15 тыс. грн для наличных расчетов доверенных лиц субъектов хозяйствования, получивших деньги под отчет.

Кроме того, Нацбанк намерен обязать субъектов хозяйствования в случае снятия наличных с текущих счетов предоставлять по запросу банка подтверждающие документы о таких наличных расчетах.

В то же время, предельная сумма наличных расчетов физлиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. грн останется без изменений.

Кроме того, безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без ограничений.

Также сообщается, что НБУ принимает замечания и предложения к проекту до 27 марта.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе 2017 года снизил предельную сумму наличных расчетов между физлицами в 3 раза - до 50 тыс. грн.