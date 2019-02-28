Мадуро вывез из Центробанка Венесуэлы 8 тонн золота - Reuters

Слитки на прошлой неделе вывезли из хранилищ венесуэльского финансового регулятора на спецтранспорте правительства. Где в настоящее время может находится золото, неизвестно. Предполагается, что его незаконно продадут за границу.

По меньшей мере 8 т золота было изъято на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три правительственных источника и депутата Национальной ассамблеи (парламент республики) Анхеля Альварадо.

По данным собеседников агентства, золото вывозилось на правительственном спецтранспорте, а глава Центробанка Каликсто Ортега во время проведения операции находился за рубежом. Где в настоящее время находится золото, неизвестно.

Оппозиционный депутат Альварадо заявил в разговоре с агентством, что золото планируют продать незаконно за границу. В Центробанке не стали комментировать эту информацию.

В конце января оппозиция Венесуэлы заподозрила власти страны в попытке вывезти около 20 т золота в Россию. В Кремле на это заявляли, что у Москвы нет информации о подобных планах Каракаса. Позднее Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что власти Боливарианской Республики намереваются продать в ОАЭ 15 т золота, из них 3 т было продано 26 января. 2 февраля компания Noor Capital из ОАЭ сообщила, что купила у Центробанка Венесуэлы 3 т золота, передает РБК.

Агентство Bloomberg сообщало, что в планах властей Венесуэлы также была попытка продать еще 20 т золота, однако сделка была отложена из-за пристального внимания общественности.

6 февраля оппозиционный депутат Национального собрания Венесуэлы (парламент, состоящий преимущественно из противников Мадуро) Карлос Папарони заявлял, что в минувшем году правительство Николаса Мадуро продало 73 т золота Объединенным Арабским Эмиратам и Турции.