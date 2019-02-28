Фонд гарантирования приостановил выплаты вкладчикам «Златобанка»

Это обусловлено решением суда об отмене ликвидации банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приостановил выплаты средств вкладчикам «Златобанка».

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Как сообщается на сайте фонда, это обусловлено решением Верховного суда отклонить жалобы фонда и Национального банка на решение Киевского апелляционного административного суда об отмене ликвидации банка.

Справка УНИАН. «Златобанк» работал на рынке Украины с 2008 года. Его основным владельцем была Елена Якименко.

Фонд гарантирования начал ликвидацию «Златобанка» в мае 2015 года. До этого, с 14 февраля, в банке работала временная администрация.