Рада ратифицировала конвенцию о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Это позволит Украине внести необходимые изменения во все действующие международные договоры Украины об избежании двойного налогообложения.

Верховная Рада приняла президентский законопроект "О ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мер, которые касаются соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения", который позволит Украине внести необходимые изменения во все действующие международные договоры Украины об избежании двойного налогообложения.

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За законопроект №0216 проголосовал 231 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что с 1 января 2017 года Украина присоединилась к Программе расширенного сотрудничества в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и обязалась имплементировать минимальный стандарт Плана действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS).

"Ратификация Многосторонней конвенции позволит Украине выполнить шаги 6 и 14 минимального стандарта Плана действий BEPS, которые являются обязательными к исполнению для Украины, а также одновременно внести необходимые изменения во все действующие международные договоры Украины об избежании двойного налогообложения", – отмечается в пояснительной записке.

Так, обязательными к исполнению Украиной являются четыре шага из пятнадцати предложенных. В частности, шаг 5 "Совершенствование мер борьбы с налоговыми злоупотреблениями"; шаг 6 "Недопущение злоупотребления льготами, предусмотренными двусторонними соглашениями"; шаг 13 "Рекомендации о документации по трансфертному ценообразованию и раскрытии информации по странам"; шаг 14 "Совершенствование процедуры взаимного согласования путем разрешения споров".

При этом шаги 6 и 14 предусматривают обязательное внесение изменений в действующие международные двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения.

Как сообщал УНИАН, 23 июля 2018 года Украина подписала многостороннюю конвенцию об избежании двойного налогообложения.

Украина в 2017 году присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов – Base erosion and Profit Shifting (BEPS).

В рамках плана ОЭСР разработала 15 шагов, которые покрывают различные сферы противодействия агрессивному налоговому планированию. Среди них: совершенствование правил трансфертного ценообразования, предотвращение уклонения от уплаты налогов с помощью международных договоров, налогообложение доходов контролируемых иностранных компаний, обмен информацией. Присоединение Украины к BEPS означает, что страна обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий четыре шага борьбы с налоговыми злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, избежание злоупотреблений при применении налоговых конвенций, раскрытие информации об использовании схем агрессивного налогового планирования, увеличение эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об избежании двойного налогообложения между странами.