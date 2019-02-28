Украина все ближе к стандартам ЕС: в стране появится институт экономического оператора

Верховная Рада одобрила законопроект о введении в Украине института авторизованного экономического оператора. Принятие соответствующего закона позволит приблизить таможенное законодательство Украины к стандартам Европейского Союза.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно некоторых вопросов главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны)", который, в частности, предусматривает введение в Украине института авторизованного экономического оператора (АЭО) и позволит приблизить таможенное законодательство страны к стандартам Европейского Союза.

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За данное решение проголосовали 234 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целью является введение в Украине института авторизованного экономического оператора аналогичного тому, который функционирует в ЕС. Кроме того, значительная часть положений законопроекта касается изменений существующих на сегодня процедур декларирования товаров. В частности, законопроект предусматривает введение короткой ввозной декларации, которая используется в ЕС.

Министр финансов Оксана Маркарова, представляя законопроект в парламенте, отметила, что он уже не раз рассматривался профильным комитетом, а его концепция обсуждается уже несколько лет.

При этом Маркарова уточнила, что проект закона еще будет обработан совместно с профильным комитетом ко второму чтению.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, законопроект предусматривает создание ограниченного количества авторизованных экономических операторов.

"Мы сейчас установили то количество операторов, которое, я надеюсь, сможет администрировать новосозданная таможенная служба", - сказала Южанина.

Она добавила, что статус АЭО в первые три года смогут получать только предприятия, которые являются одновременно производителем-импортером и производителем-экспортером.

В то же время, подчеркнула Южанина, к ним не будут относиться посредники, комиссионеры и прочие.

234 "За". Законопроект #7473 ухвалено за основу. Важливе рішення для співпраці з європейськими та міжнародними партнерами. Статус авторизованого економічного оператора спростить митні процедури для надійних експортерів та імпортерів. Крок до зовнішньоекономічної діяльності в ЄС. pic.twitter.com/DJc6cVtttm — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 28 февраля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритетами сотрудничества с ЕС инфраструктуру, единое цифровое пространство, таможенную политику и доступ украинских товаров на европейский рынок.