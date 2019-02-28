Бизнес-сообщество выступило против налога на доходы по принципу "богатый платит больше"

По мнению ЕБА, данный законопроект нисколько не вредит распространенным схемам уклонения от налогообложения, поэтому добросовестные работодатели будут вынуждены увеличивать расходы для сохранения заработных плат своим сотрудникам на том же уровне.

Бизнес-сообщество не поддерживает законодательную инициативу о введении в Украине прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц с максимальной ставкой налога 48%, что приведет к увеличению налоговой нагрузки для добросовестных плательщиков.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), соответствующий законопроект №10066 был зарегистрирован в Верховной Раде на прошлой неделе, и бизнес обращается в Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики с просьбой не поддерживать данный документ.

«Европейская Бизнес Ассоциация последовательно поддерживает качественные инициативы, направленные на детенизацию оплаты труда и борьбу с «теневой» экономикой. Добросовестный бизнес неоднократно подчеркивал важность таких инициатив и свою готовность участвовать в их реализации. Однако, по мнению экспертов ассоциации, данный законопроект не является частью системных инициатив, направленных на преодоление «теневой» экономики или на качественное реформирование сферы персонального налогообложения - этот законопроект является попыткой усилить налоговое давление именно на добросовестный бизнес и физических лиц, получающих доходы легально и открыто», - сообщили в пресс-службе ЕБА.

В сообщении подчеркивается, что предложенные в законопроекте меры фактически сводятся к пересмотру ставок налогообложения таким способом, который приведет к возложению дополнительного налогового бремени именно на высокооплачиваемый высококвалифицированный персонал.

«В то же время, законопроект нисколько не вредит распространенным схемам уклонения от налогообложения. Поэтому, добросовестные работодатели будут вынуждены увеличивать расходы для сохранения заработных плат своим сотрудникам на том же уровне, сталкиваясь при этом с растущей конкуренцией со стороны теневого сектора экономики, который будет продолжать пользоваться схемами уклонения от налогообложения», - отметили в ассоциации.

Также в ЕБА подчеркнули, что принятие данного документа значительно усложнит процесс администрирования налога на доходы физических лиц для бизнеса и физических лиц, которые легально получают высокие доходы.

В пресс-службе отмечают, что ассоциация считает реформу налогообложения персональных доходов одним из приоритетов фискальной политики и призывает взвешенно и системно готовить соответствующие инициативы, тщательно рассчитывая возможный эффект от их внедрения.

«Предлагаемое увеличение ставок налогообложения для добросовестных плательщиков не сопровождается другими необходимыми мерами и, следовательно, не является реформой. Эта досадная инициатива является ложным путем, движение по которому будет только ухудшать положение вещей в сфере налогообложения», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 19 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №10066 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно введения прогрессивной шкалы налогообложения при уплате налога на доходы физических лиц)».

Документом, в частности, предлагается ввести прогрессивную шкалу налогообложения доходов физических лиц и унифицировать ставки налогообложения для дивидендов, инвестиционных доходов и всех остальных доходов физических лиц. В случае его принятия, закон вступит в силу с 1 января 2020 года.